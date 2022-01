மீண்டும் காதலில் விழுந்தாரா சிம்பு...இவரை தான் திருமணம் செய்ய போகிறாரா ?

சென்னை : நடிகர் சிலம்பரசன் மீண்டும் காதலில் விழுந்துள்ளதாக நடிகை ஒருவருடன் கிசுகிசுக்கப்பட்டு வருகிறார். விரைவில் இவர்களின் திருமணம் நடைபெற உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஹன்சிகா, நயன்தாரா ஆகியோருடன் காதலில் இருப்பதாகவும், விரைவில் திருமணம் நடைபெற உள்ளதாகவும் பல ஆண்டுகளாக கிசுகிசுக்களில் அடிப்பட்டு வந்தார் சிம்பு. காதல் கிசுகிசுக்களை தொடர்ந்து ரெட் கார்டு விவகாரத்தில் சிக்கினார்.

ஒரு கோடி கொடுத்தாலும் போக மாட்டேன்னு சொன்னாங்களே.. இந்த வாரம் வெளியேறியது தாமரை தானா?

English summary

According to latest sources, Actor Simbu is in love with niddhi agarwal for past two years. Another source says that both are living in the same house in chennai and are planning to get married soon.