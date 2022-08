அஜித்தின் ஏகே 63 ஐ இயக்க போவது இவரா? ...அப்போ அடுத்த பிளாக்பஸ்டர் கன்ஃபார்ம்

சென்னை : நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை என அடுத்தடுத்த பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்களை கொடுத்து வருகிறார் அஜித். ஹெச்.வினோத் - அஜித் கூட்டணியில் உருவாகும் படங்கள் அனைத்தும் ஹிட்டாகி வருகின்றன.

மூன்றாவது முறையாக ஹெச்.வினோத் - அஜித் கூட்டணியில் ஏகே 61 படம் உருவாகி வருகிறது. அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ள இந்த படம் பற்றிய அறிவிப்பு எப்போது வரும் என ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவியின் பிறந்த நாளான ஆகஸ்ட் 13 அன்று ஏகே 61 படத்தின் டைட்டில் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட்லுக் வெளியிடப்பட உள்ளதாக தகவல் பரவியது. ஏகே 61 படத்தை முடித்து விட்டு விக்னேஷ் சிவன் இயக்கும் ஏகே 62 படத்தில் அஜித் நடிக்க உள்ளார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Now, in a recent interview, Pushkar reportedly broke the suspense and confirmed that they will be working with actor Ajith. According to reports, director Pushkar said that he and his wife Gayathri are working on a script for Ajith and the work for the same is in progress.