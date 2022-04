இரட்டை வேடம்,மதுரை தாதா...அஜித்தின் அடுத்த பட டைரக்டர் இவரா?

சென்னை : வலிமை படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை தொடர்ந்து, மீண்டும் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் ஏகே 61 படத்தில் நடித்து வருகிறார் அஜித். ஹெச்.வினோத்தை தொடர்ந்து அஜித்தை இயக்க போவது யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள்.

அதிலும் அடுத்தடுத்து வரிசையாக பல படங்களுக்கு கதை கேட்டு, அஜித் ஓகே செய்து வருவதாக கூறப்படுவதால், அவரின் அடுத்த பட டைரக்டர் யார், அடுத்து எந்த மாதிரியான கதையில் அஜித் நடிக்க போகிறார் என்பதை ரசிகர்கள் ஆவலாக கேட்டு வருகிறார்கள்.

English summary

After the Red Movie, Ajith will again play as a Madurai gangster in his next. After Ak 62, Siruthai Siva will direct Ajith's AK 63. After the Siva movie, Ajith signed on for Ettu Thottakal director Sri Ganesh's next movie. This story is based on the Madurai Gangster, and this is also a dual role subject.