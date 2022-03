சர்தாரிற்கு பிறகு கார்த்தியை இயக்க போவது யார்... எப்போ ஷுட்டிங் தெரியுமா?

சென்னை : வரிசையாக அடுத்தடுத்த படங்களில் நடித்து வரும் கார்த்தியை, சர்தார் படத்திற்கு பிறகு யார் இயக்க போகிறார், எந்த மாதிரியான கதையில் அவர் நடிக்க போகிறார் என ரசிகர்கள் கேட்டு வரும் நிலையில், கார்த்தியின் அடுத்த படம் பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கோலிவுட்டின் முன்னணி ஹீரோக்களில் ஒருவராக இருக்கும் கார்த்தி, மணிரத்னம் இயக்கும் பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகத்தில் வல்லவராயன் வந்தியத்தேவன் ரோலில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படம் செப்டம்பர் மாதம் ரிலீசாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து கொம்பன் படத்திற்கு பிறகு டைரக்டர் முத்தையா இயக்கும் விருமன் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார்.

English summary

According to sources, after Sardar movie Karthi will join hands with Joker fame director Raju Murugan. Karthi - Raju Murugan movie shooting will start from May month. Before that official announcement of this movie will come out on April 14th.