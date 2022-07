இனி எல்லாம் பான் இந்தியா படம் தான்...ராக்கி பாயை அடுத்து இயக்க போவது யார்?

சென்னை : கேஜிஎஃப் 2 படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு கன்னட நடிகர் யாஷ் பற்றிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

2007 ம் ஆண்டு துணை நடிகராக நடிக்க வந்த யாஷ், கேஜிஎஃப் படத்தின் வெற்றிக்கு பிறகு பிரபலமான நடிகராகி விட்டார். கேஜிஎஃப் 2 படத்திற்கு கிடைத்த எதிர்பாராத பிரம்மாண்ட வெற்றி அவரை தென்னிந்திய சினிமாவின் அடையாளமாக மாற்றி விட்டது.

பிரபாசை தொடர்ந்து தற்போது யாஷும் ஒரே படத்திலேயே அனைவருக்கும் தெரிந்த, இந்திய அளவில் பிரபலமான நடிகராகி விட்டார். இதனால் ராக்கி பாய் பற்றிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

English summary

Yash's next project is with the well-known director from the Tamil industry, S Shankar, who has planned an 800-crore budget film with the star, the director is known to make big-budget films like 2.0 starring Rajnikanth and Akshay Kumar and I featuring Chiyaan Vikram.