விக்ரம் பட வேலைகளை முடிச்சுட்டாரா கமல்... பிக்பாஸ் தான் காரணமா ?

சென்னை : டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கி வரும் விக்ரம் படத்தில் கமல் லீட் ரோலில் நடித்து வருகிறார். இதுவரை வெளியான போஸ்டர், தகவல்களின்படி பார்த்தால் இந்த படம் கேங்ஸ்டர் கதையை அடிப்படையாகக் கொண்டது என தெரிகிறது.

வழக்கமான கதையாக இருந்தாலும் கமல் படம் என்பதால் இந்த படத்தை எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல் ஆக்குவதற்காக கூடுதலாக பல சுவாரஸ்யமான, புதுமையான விஷயங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாம். அதில் முக்கியமானது கமல் 80 களில் இருப்பது போல் இளமை தோற்றத்திற்கு மாறுவதாம்.

English summary

Director Lokesh Kanagaraj announced that second schedule of vikram movie wrapped up. He has posted a BTS photo with Kamal, stunt masters Anbarivu, cinematographer Krish Gangadharan. As the director has released the photo with Kamal, the question has arisen as to whether they have completed the scenes of Kamal earlier for bigg boss.