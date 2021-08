வெளியே சொல்ல முடியாத மன வேதனையில் இருந்தேன்.. ஜெர்மனி பெண் புகார் குறித்து நடிகர் ஆர்யா உருக்கம்!

சென்னை: தன் மீதான மோசடிப் புகாரால் சொல்ல முடியாத மன வேதனையில் இருந்ததாக நடிகர் ஆர்யா உருக்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.

அறிந்தும் அறியாமலும் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானவர் நடிகர் ஆர்யா. இந்தப் படத்தில் குட்டி கதாப்பாத்தில் கள்ளம் கபடம் இல்லாத ரவுடி கெட்டப்பில் நடித்தார்.

முதல் படத்திலேயே பெரும் பாராட்டை பெற்ற ஆர்யா, ஏராளமான பெண் ரசிகைகளை வசமாக்கி கொண்டார். தொடர்ந்து உள்ளம் கேட்குமே, ஒரு கல்லூரியின் கதை, பட்டியல், வட்டாரம் என பல படங்களில் நடித்தார்.

Arya has tweeted about the German woman case against him. Arya thanking to Commissioner of Police Additional Commissioner of Police-Central Crime Branch andCyber Crime Team of Chennai city for arresting the Real culprit. It was a real mental trauma which I never expressed. Love to everyone who believed in me, he said.