கனத்த இதயத்துடன் விடைபெறுகிறேன்; பொன்னியின் செல்வன் 2 பாக ஷூட்டிங்கை முடித்த ஜெயம் ரவி ட்வீட்!

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் மெயின் ஹீரோவான ஜெயம் ரவி அடுத்தடுத்து போட்டுள்ள ட்வீட்களால் ரசிகர்கள் ஆச்சர்யத்திலும் அதிர்ச்சியிலும் உறைந்து போயுள்ளனர்.

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் பொன்னியின் செல்வன் படப்பிடிப்பை முடித்துக் கொடுத்து விட்டதாக நடிகர் ஜெயம் ரவி பதிவிட்டுள்ள ட்வீட் வைரலாகி வருகிறது.

மேலும், ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஜெயம் ரவி இருக்கும் புகைப்படம் ஒன்றும் இணையத்தில் கசிந்துள்ளது.

English summary

Actor Jayam Ravi completed his portions for Ponniyin Selvan both the parts and he announced about it and convey his thanks to Director Maniratnam.