ஜுனியர் என்டிஆர்.,க்கு மைனர் ஆப்பரேஷன்...ஏன் என்னாச்சு ?

ஐதராபாத் : கடந்த மாதம் முதல் தென்னிந்திய திரையுலகை சேர்ந்த டாப் நடிகர்கள் பலருக்கும் அடுத்தடுத்து ஆப்பரேஷன் நடைபெற்று வருவதால் ரசிகர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். தங்களின் ஃபேவரைட் நடிகர் விரைவில் குணமடைய பலரும் பிரார்த்தனை செய்து வருகின்றனர்.

கடந்த மாதம் தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் சிரஞ்சீவிக்கு வலது கையில் சர்ஜரி செய்யப்பட்டது. நரம்பு பிரச்சனை காரணமாக அவருக்கு ஆப்பரேஷன் நடைபெற்றது. இதைத் தொடர்ந்து ரஜினிக்கு இதயத்தில் ரத்த ஓட்டம் சீராக ஆப்பரேஷன் செய்யப்பட்டது. சில நாட்கள் சிகிச்சைக்கு பிறகு வீடு திரும்பிய ரஜினி, தற்போது ஓய்வில் இருந்து வருகிறார்.

English summary

Latest reports says that junoir ntr undergoes minor surgery in his finger. He is quite alright now. junior ntr starred rrr movie will be released on january 7th 2022. The movie's promotion work will begin on December.