களத்தூர் கண்ணம்மா முதல் விக்ரம் வரை...63 வருட கமலிசம் ஒரு பார்வை

சென்னை : இந்திய சினிமாவின் அடையாளம்...பெருமை என திரைத்துறையினரால் கொண்டாடப்படுபவர் கமல். குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி சினிமாவிற்கு அறிமுகமானவர்.

களத்தூர் கண்ணம்மா படத்தில் தனது நான்காவது வயதில் நடிக்க வந்தவர் கமல். குழந்தை நட்சத்திரமாக சினிமாவிற்குள் என்ட்ரி கொடுத்தவர், இன்று உச்ச நடிகர், தயாரிப்பாளர், பின்னணி பாடகர், நடன கலைஞர், பாடலாசிரியர், அரசியல் தலைவர் என பல பரிமாணங்களை பெற்றுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் பல புதுமைகளை புகுத்து, பல தொழில்நுட்பகங்களை அறிமுகம் செய்த பெருமை கமலையே சேரும். பிளாக் அன்ட் ஒயிட், ஈஸ்ட்மேன், டிஜிட்டல் என அத்தனை சினிமாவின் பல பரிமாணங்களிலும் நடித்த மிக சில நடிகர்களில் கமலும் ஒருவர்.

Today Kamalhaasan completes his 63 years in film industry. His first film Kalathur Kanamma movie was in this same day of 1960. In this movie Kamalhaasan introduced as child artist by AVM. Fans celebrate #63YearsOfKamalism.