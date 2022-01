பிஸியாகும் கமல்...அடுத்தடுத்து என்ன பிளான் வச்சிருக்கார் தெரியுமா ?

சென்னை : சினிமா ஷுட்டிங், அரசியல், பிக்பாஸ் என பிஸியாக இருந்த கமல், சமீபத்தில் அமெரிக்கா சென்று திரும்பி வந்ததும் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இதனால் அவர் பங்கேற்க இருந்த அத்தனை வேலைகளும் பாதியில் நின்றது.

கொரோனாவில் இருந்து மீண்ட கமல், மீண்டும் பிக்பாஸ் ஷுட்டிங்கில் பிஸியானார். ஃபினாலே ஷுட்டிங் முடிந்த கையோடு மீண்டும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். வழக்கமான மருத்துவமனை பரிசோதனை முடிந்து வீடு திரும்பி விட்டதால், அடுத்தடுத்து பல பிளான்களை வைத்துள்ளாராம் கமல்.

English summary

After getting discharged from hospital now kamal is in rest according to doctors advice. Kamal has planned to resume vikram shooting from january 25th. Apart from that kamal is to attend bigg boss ultimate show shooting.