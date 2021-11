மீண்டும் சினிமாவில் பிஸியாகும் கமல்...இயக்க தயாராகும் பா.ரஞ்சித், வெற்றிமாறன்

சென்னை : கமல் தற்போது லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் விக்ரம் படத்தில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் முதல்கட்ட ஷுட்டிங் காரைக்குடியிலும், இரண்டாம் கட்ட ஷுட்டிங் புதுச்சேரியிலும் நடத்தப்பட்டது.

மூன்றாம் கட்ட ஷுட்டிங்கை சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு போலீஸ் மியூசியத்தில் நடத்த திட்டமிட்டு, சென்னை போலீசிடம் அனுமதி கேட்கப்பட்டது. ஆனால் கொரோனா தடுப்பு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை காரணம் காட்டி விக்ரம் படத்தின் ஷுட்டிங்கிற்கு அனுமதி மறுத்து விட்டனர்.

English summary

Latest buzz is that kamal get ready to team up with pa.ranjith and vetrimaran. after completing vikram, kamal will focus in pa.ranjith and vetrimaran movies. before resuming indian 2, kamal planned to complete these movies.