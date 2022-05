கமல் பற்றி இதெல்லாம் இதுவரை தெரியாதே...அவரே சொன்ன சுவாரஸ்ய தகவல்

சென்னை : சோஷியல் மீடியா, மீடியாக்கள் என அனைத்திலும் விக்ரம் படம் பற்றிய பேச்சாக தான் உள்ளது. இந்த படத்தை ஆவலாக எதிர்பார்த்து ரசிகர்கள் காத்திருக்கிறார்கள். படத்தின் டிக்கெட் புக்கிங் வேலைகளும் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.

படத்தின் ப்ரீ ரிலீஸ் விற்பனையிலேயே விக்ரம் படம் 200 கோடிகளுக்கு மேல் வசூல் செய்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது. சினிமாவிற்கு வந்தது முதல் தற்போது வரை கமல் இதுவரை நடித்த படங்களிலேயே ப்ரீ ரிலீஸ் வியாபாரத்திலேயே இத்தனை கோடி லாபம் பார்த்த படம் விக்ரம் தான் என சொல்லப்படுகிறது. இதிலிருந்தே படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு எந்த அளவிற்கு உள்ளது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

லோகேஷ் கனகராஜின் மாஸ்டர் பீஸ் படமாக இருக்கும் என அனைவரும் எதிர்பார்க்கும் இந்த படத்தின் ப்ரொமோஷனின் போது கமல் பற்றி இதுவரை தெரியாத பல அரிய தகவல்களை அவரே வெளியிட்டுள்ளார். அப்படி அவர் வெளியிட்ட 5 தகவங்கள் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

During Vikram movie promotion Kamalhaasan revealed on the unknown facts on his film industry journey. Here we listed out the 5 unknown facts of kamal. Fans of Kamal are now immersed in Vikram fever. In pre release sales, this film earning of Rs.200 crore.