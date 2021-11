பலூன் சாட்டிலைட்டில் கமல் சிலை...பெருமையுடன் பகிர்ந்த உலகநாயன்

சென்னை : உலகநாயகன் கமலஹாசனின் 67 வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதனை ஸ்பெஷலாக கொண்டாட கமல் ரசிகர்கள், திரைத்துறையினர் என பலரும் பலவிதங்களில் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

ஹேப்பி பர்த்டே ஆண்டவரே... கமல் பற்றி பலரும் அறியாத சில சுவாரஸ்யங்கள்

விக்ரம் படக்குழுவினர் நேற்றே இந்த படத்தின் ஃபஸ்ட் கிளான்சை வெளியிட்டு அசத்தி விட்டனர். கடந்த வாரமே செட்டில் கேக் வெட்டி, கமலின் பிறந்தநாள் கொண்டாடப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் சமீபத்தில் கமலின் பிறந்தநாள் ஸ்பெஷலாகவும், அவரை கெளரவிக்கும் விதமாகவும் கமல் ரசிகர்கள் சிலர் புதிய முறையில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Space kidz india invented 2 balloon satellites to study post diwali air quality. in this balloon satellite kamal's 3d printed statue was attached. kamal is the first living person whose 3d statue is placed in balloon satellite. yesterday kamal shared this information in bigg boss tamil season 5.