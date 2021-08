திடீரென வீட்டை மாற்றிய கமல்... காரணம் என்னன்னு தெரியுமா ?

சென்னை : கமல் இதுநாள் வரை என்டம்ஸ் ரோட்டில் உள்ள தனது பாரம்பரிய வீட்டில் தனது மகள்களுடன் வசித்து வந்தார். சமீபத்தில் தான் இந்த வீட்டில் சுகாசினி மணிரத்னத்தின் 60 வது பிறந்தநாள் விழா சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது.

இந்த விழாவிற்காக கமலின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக கூடி, குதூகலமாக கொண்டாடினர். இவர்கள் குடும்பத்துடன் எடுத்துக் கொண்ட ஃபோட்டோஷுட் ஃபோட்டோக்கள் சோஷியல் மீடியாவில் பரவி செம வைரலானது.

English summary

Kamal shifts his house into Boat Club area which is the costly area of chennai. now kamal in karaikudi for vikram movie shooting. after completing vikram, kamal will resume indian 2 shooting.