குணமாகிவிட்டார்...மீண்டு(ம்) வருகிறார் கமல்....மருத்துவமனை அறிக்கையால் குஷியான ரசிகர்கள்

சென்னை : விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக கமல் தான் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். தற்போது ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியையும் அவரே தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

பிக்பாஸ், லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் விக்ரம் படம், அரசியல் என பிஸியாக இருந்து வந்த கமல், சமீபத்தில் அமெரிக்கா சென்று வந்தார். இந்தியா திரும்பிய இரண்டு நாட்களில் அவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து, அவர் மருத்துவமனையில் தனிமைபடுத்திக் கொண்டு, சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.

English summary

Hospital authority has said that kamal has fully recovered. but advised to be on isolation until 3rd december 2021. he will be fit to resume his routine work from 4th december 2021.so fans are expecting kamal to host this weekend episode of bigg boss.