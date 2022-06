படத்திற்கு படம் லேண்ட்மார்க்...அசத்தும் கமல்...குணாவில் குகை...விக்ரமில் என்ன?

சென்னை : தமிழ் சினிமாவின் தலைசிறந்த நடிகர், இந்திய சினிமாவின் பெருமை, அடையாளம் என ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படுபவர் கமல்ஹாசன். 67 வயதிலும் பலரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்து வருகிறார்.

நான்கு வருடங்கள் நடிக்கவில்லை என்றாலும் ஒரே படத்தில், இன்றைய இளம் தலைமுறை டாப் ஹீரோக்களை மிரள வைத்து விட்டார் கமல். தனது ஒவ்வொரு படத்திலும் பல புதுமைகளை புகுத்தி, பலவற்றிற்கும் முன்னோடியாக திகழ்கிறார் கமல். பல தொழில்நுட்பங்களை தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் கமல் தான்.

விக்ரம் படத்திற்கு பிறகு கமலின் அடுத்தடுத்த படங்களும் ரசிகர்களின் கவனத்தை தொடர்ந்து ஈர்த்து வருகிறது. அடுத்து கமல் நடிக்க போவது விக்ரம் 3 ஆ அல்லது தேவர்மகன் 2 ஆ அல்லது வேறு ஏதாவது படமா என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். மகேஷ் நாராயணன் இயக்க போவதாக கமலே கூறி விட்டதால் தேவர் மகன் 2 வாக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.

After Punnagai Mannan, Guna now similarly in Vikram, Kamal will rescue his team member Narain from an underground tunnel amidst gunfires. An exit that will be inside a movie hall Vettri. The popular theatre now become a hotspot for the fans of the movie.