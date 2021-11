ட்விட்டர் டிரெண்டிங்கில் கமலஹாசன்... கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

சென்னை : சினிமா, பிக்பாஸ், அரசியல் என படுபிஸியாக இருந்து வருகிறார் நடிகர் கமலஹாசன். இவர் தற்போது டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் விக்ரம் படத்தில் நடித்து வருகிறார். நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு கமல் நடிக்கும் படம் என்பதால் இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

என்னோட சப்போர்ட் சிஸ்டம்... உருகிய கீர்த்தி சாந்தனு!

விக்ரம் படத்தின் முதல் கட்ட ஷுட்டிங் காரைக்குடியிலும், இரண்டாம் கட்ட ஷுட்டிங் புதுச்சேரியிலும் நடைபெற்றது. மூன்றாம் கட்ட ஷுட்டிங்கை சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு போலீஸ் மியூசியத்தில் நடத்த சமீபத்தில் சென்னை போலீசிடம் அனுமதி கேட்கப்பட்டது. ஆனால் கொரோனா தடுப்பு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை காரணம் காட்டி, அனுமதி வழங்க சென்னை போலீசார் அனுமதி மறுத்து விட்டனர்.

Kamalhassan turns 67 years tomorrow. on this occassion vikram movie team will release first glance of this movie today 6 pm. because of this fans create kamalhassan hastag in twitter and making into trending.