இப்பவும் பருத்திவீரன் பற்றி பேசுறாங்க...நெகிழ்ந்து போன கார்த்தி

சென்னை : டைரக்டர் அமீர் இயக்கிய பருத்தி வீரன் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு ஹீரோவாக அறிமுகமானவர் கார்த்தி. இந்த படம் தேசிய விருது உள்ளிட்ட பல விருதுகளை வென்றது. முதல் படத்திலேயே தனது யதார்த்தமான நடிப்பால் அனைவரையும் கவர்ந்தார் கார்த்தி.

அதன் பிறகு தமன்னா, காஜல் அகர்வால், அனுஷ்கா, நயன்தாரா உள்ளிட்ட பல முன்னணி ஹீரோயின்களுடன் ஜோடி சேர்ந்து நடித்து விட்டார் கார்த்தி. சமீபத்தில் மணிரத்னம் இயக்கிய பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் வந்தியதேவன் கேரக்டரில் நடித்து முடித்துள்ளார்.

67 வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் : விருதுகளை பெற்ற தமிழ் நட்சத்திரங்கள் !

English summary

After completing ponniyin selvan shooting, karthi now starts viruman shooting. he come back to madurai after 14 years for viruman. he emotionally penned and shared his photo in instagram. this photo goes viral in social media.