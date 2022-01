நான் போட்டுட்டேன்...அப்போ நீங்க...கார்த்திக்கு குவியும் பாராட்டுக்கள்...எதுக்குன்னு தெரியுமா ?

சென்னை : மக்கள் நலனுக்காக ஆன்லைனில் நடிகர் கார்த்தி முன்னெடுத்துள்ள கையெழுத்து இயக்கத்திற்கு ட்விட்டரில் பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகிறது. கார்த்தியின் சமூக அக்கறை அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது.

உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம், மரபணு மாற்றப்பட்ட மற்றும் மரபணுவிலிருந்து உருவாக்கப்படும் உணவுகள் மீதான ஒழுங்குமுறைகளை மாற்ற உள்ளது. இது குறித்து ஆன்லைனில் கையெழுத்து இயக்கம் ஒன்றை மத்திய அரசு துவங்கி உள்ளது.

என்னது...பீஸ்ட் ஃபஸ்ட் சிங்கிள் இன்று வருதா...ட்விட்டரை அதகளப்படுத்தும் ரசிகர்கள்

English summary

The Food Safety and Standards Authority is set to change regulations on foods that are genetically modified.The Central government has launched an online signature campaign. Karthi, who has signed on to the movement, also shared it on Twitter, asking for everyone's support. Karthi also explained the purpose of the signature movement.