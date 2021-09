படத்திற்கு படம் கெட்அப் சேன்ஜ்... பட்டையை கிளப்பும் கார்த்தி

சென்னை : கார்த்தி தற்போது மணிரத்னம் இயக்கும் பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதில் வந்திய தேவன் ரோலில் தான் கார்த்தி நடிக்கிறார். இதற்காக நீண்ட தலை முடியுடன் புது விதமான கெட்அப்பில் கார்த்தி இருந்து வருகிறார்.

பொன்னியின் செல்வன் படத்துடன் பி.எஸ்.மித்ரன் இயக்கும் சர்தார் படத்திலும் கார்த்தி நடித்து வருகிறார். இதில் இரட்டை வேடத்தில் கார்த்தி நடிக்கிறார். இதில் ஒன்று வயதான கேரக்டர். இதிலும் வித்தியாசமான கெட்அப்பில் தோன்ற வேண்டும் என்பதற்காக நீண்ட தலைமுடி, நீண்ட தாடியுடன் இருக்கிறார்.

English summary

Karthi decided to complete major portions of sardar before viruman shooting. ponniyin selvan actor to transfer his look for viruman which will be directed by komban fame director Muthaiah.Shankar's daughter Adithi Shankar to pair with karthi in this movie.