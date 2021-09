அப்போ சிவகார்த்திகேயனுக்காக இல்லையா? தியேட்டரில் வெளியாகும் டாக்டர்.. கேஜிஆர் போட்ட ட்விஸ்ட் ட்வீட்!

சென்னை: சிவகார்த்திகேயனின் டாக்டர் திரைப்படம் அடுத்த மாதம் தியேட்டரில் வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை கேஜிஆர் நிறுவனம் தற்போது அறிவித்துள்ளது.

மேலும், ரசிகர்கள் மற்றும் திரையரங்க உரிமையாளர்களுக்காக மட்டும் தான் இந்த முடிவு என கேஜிஆர் தயாரிப்பு நிறுவனம் ட்விஸ்ட்டுடன் போட்டுள்ள ட்வீட் சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர்களை சற்றே கடுப்பாக்கி உள்ளது.

கோலமாவு கோகிலா படத்தை இயக்கிய இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள டாக்டர் படம் அடுத்த மாதம் திரைக்கு வருகிறது.

KJR studios confirmed Sivakarthikeyan’s Doctor movie only on theaters and reveal the movie will release on October month this year, but not to fix the release date till now.