சிம்புவின் ‘மாநாடு‘ திருவிழா ஆரம்பம்… டிரைலர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு !

சென்னை : இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சிம்பு நடிப்பில் உருவாகி உள்ள படம் மாநாடு.

இத்திரைப்படம் குறித்த மிரட்டலான அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

இப்படத்தில், எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர், எஸ்.ஜே.சூர்யா, பாரதி ராஜா, கல்யாணி பிரியதர்ஷன், பிரேம்ஜி உள்ளிடோர் லீட் ரோலில் நடித்துள்ளனர்.

English summary

Maanaadu have announced that the much-awaited trailer of this upcoming film is all set to release on October 2 on the occasion of Gandhi Jayanthi.