தனியே தனந்தனியே...தனி ஒருவனாக விமானத்தில் பறந்த மாதவன்

சென்னை : கொரோனா இரண்டாம் அலைக்கு பிறகு இந்தியாவில் மீண்டும் விமான சேவை துவங்கப்பட்டுள்ளது. இருந்தாலும் புது விதமான கொரோனா கட்டுப்பாட்டு விதிகளால் விமான பயணம் மேற்கொள்பவர்களுக்கு இது புதுப்புது அனுபவங்களை வழங்கி வருகிறது.

அப்படி கொரோனா காலத்தில் விமானத்தில் தனி ஒருவனாக பறந்துள்ளார் நடிகர் மாதவன். விமானத்தில் அவர் ஒருவர் மட்டும் தனியாக பறந்த திகில் அனுபவத்தை சோஷியல் மீடியாவில் வீடியோவாக ரசிகர்களுடன் பகிர்ந்துள்ளார் மாதவன்.

அமேசானுக்கு அம்பாசடர் ஆகிட்டாரா சூர்யா? ஜெய் பீம் உள்ளிட்ட 4 படங்களை ஒடிடிக்கு வித்துட்டாரு!

English summary

madhavan recently travelling in air india flight as solo passanger to dubai. he shared his amusing experience with his fans in social media with few videos. madhavan now acting in Ameri Ki Pandit movie with manju warrior.