அப்பாவின் பயோ பிக்கில் நடிக்க மறுக்கும் மகேஷ் பாபு...காரணம் இது தானா?

ஐதராபாத் : தனது அப்பாவின் பயோபிக்கில் தான் நடிக்க மாட்டேன் என்றும், அதே சமயம் அதை சினிமாவாக தயாரிக்க தான் தயாராக உள்ளதாகவும் மகேஷ் பாபு சொல்லி உள்ளார். இதற்கு என்ன காரணம் என தெரிந்ததும் பலரும், அடடே என ஆச்சரியம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தெலுங்கில் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவராக இருக்கும் மகேஷ்பாபு, தற்போது கீர்த்தி சுரேஷுடன் இணைந்து சர்காரு வாரி பாட்டா படத்தில் நடித்துள்ளார். இந்த படம் இன்று தியேட்டர்களில் ரிலீசாகி, ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. ரொமான்டிக் காமெடி தில்லர் கதையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படம் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Mahesh babu explained that his dad was his god. He will not act in his dad's biopic. He would rather love to produce if the subject can be dealt properly.Sarkaru Vaari Paata had hit the screens from today in theatres.