கொரோனானு ஒன்னு இல்லவே இல்ல… மன்சூர் அலிகான் மீண்டும் சர்ச்சை பேச்சு !

சென்னை : இயக்குனர் பிவாசுவின் இயக்கத்தில் உருவான வேலை கிடைச்சிடுச்சி திரைப்படத்தில் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானவார் மன்சூர் அலிகான்.

இதையடுத்து, விஜயகாந்துடன் கேப்டன் பிரபாகரன் திரைப்படத்தில் முரட்டு வில்லனாக நடித்தார். இத்திரைப்படம் வெற்றி பெற்று நல்ல பெயரை இவருக்கு பெற்றுத்தந்தது.

மன்சூர் அலிகான் சமீபத்தில் கொரோனா குறித்து பேசி அது சர்ச்சையாகி கைது செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில் மீண்டும், கொரோனா குறித்து, இவர் பேசியது சர்ச்சையாகி உள்ளது.

English summary

Mansoor has made controversial remarks about actor Vivek’s death and against the health secretary. This has created a sense of panic among the publi.