குட்டி பவானி ஹீரோவாக நடிக்கும் புதிய படத்தின் மிரட்டலான டைட்டில் போஸ்டர் வெளியானது!

சென்னை : குழந்தை நட்சத்திரமாக தமிழ் சினிமாவில் கலக்கிக் கொண்டிருந்த மாஸ்டர் மகேந்திரன் விழா படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமானார்.

பல படங்களில் நடித்தும் உழைப்புக்கு தகுந்த சரியான அங்கீகாரம் இல்லாமல் போராடிக்கொண்டிருந்த இவருக்கு சமீபத்தில் விஜய் நடிப்பில் வெளியான மாஸ்டர் திரைப்படம் மிகப்பெரிய பெயரை பெற்று தந்துள்ளது.

மாஸ்டர் வெற்றியைத் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த படங்களில் ஹீரோவாக ஒப்பந்தம் ஆகி வரும் மாஸ்டர் மகேந்திரன் நடிப்பில் உருவாகும் புதிய படத்தின் டைட்டில் லுக் போஸ்டர் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு வெளியாகி உள்ளது.

English summary

Master Mahendran is getting ready for the new movie as a hero. The first look of the movie has been released on Independence day.