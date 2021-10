என்ஜாய் எஞ்சாமி பாடலுக்கு தாளம் போட்ட மோகன்லால்... வைரலாகும் வீடியோ

கொச்சி : நடிகர் மோகன்லால் தற்போது ப்ருத்விராஜ் இயக்கும் ப்ரோ டாடி, த்ரிஷ்யம் பட இயக்குனர் ஜீத்து ஜோசப் இயக்கும் 12 th man ஆகிய படங்களில் நடித்து முடித்துள்ளார். 12 th man படத்தின் ஷுட்டிங்கை முடித்து விட்டு சமீபத்தில் தான் கொச்சி திரும்பி உள்ளார் மோகன்லால்.

த்ரிஷ்யம் படத்தின் இரண்டு பாகங்களிலும் மோகன்லாலுக்கு ஜோடியாக நடித்து பெரும் வரவேற்பையும், பாராட்டையும் பெற்றுள்ளார் மீனா. இவர்களின் காம்போ தொடர்ந்து செம ஹிட்டாகி வருவதால், ப்ரோ டாடி படத்திலும் மோகன்லாலுக்கு ஜோடியாக மீனாவையே நடிக்க வைத்துள்ளார் ப்ருத்விராஜ். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் ஐதராபாத் உள்ளிட்ட இடங்களில் நடத்தப்பட்டது.

English summary

Recently Mohanlal plays cajon for superhit tamil song enjoy enjami. this video goes viral in social media. for the next day prithviraj plays cajon video also goes viral in social media. mohanlal is now joins in Director Shaji Kailash's Alone movie.