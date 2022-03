ஒரே தவறை திரும்ப திரும்ப செய்யும் தனுஷ்...விடாமல் துரத்தும் சர்ச்சைகள்

சென்னை : தனுஷ் மீண்டும் மீண்டும் ஒரே தவறை செய்து சர்ச்சையில் சிக்கிக் கொள்வது வழக்கமாகி போய் விட்டது. இதனால் சினிமா வட்டாரத்தில் உள்ளவர்களும், ரசிகர்களும் இவர் ஏன் இப்படி செய்வதையே வழக்கமாக கொண்டுள்ளார் என குழப்பத்துடன் கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர்.

தனுஷ் அடுத்தடுத்து பல படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். கடைசியாக இவர் நடித்த தி கிரே மேன், அத்தரங்கி ரே, மாறன் ஆகிய மூன்று படங்களுமே ஓடிடியில் ரிலீசாகின. இருந்தும் இந்த மூன்று படங்களும் படு ஃபிளாப் ஆகின. இருந்தாலும் தனுஷ் விடாமல் பல படங்களில் கமிட்டாகி நடித்து வருகிறார்.

English summary

After Vellai illa Patadhari, Maaran, now Naanae Varuven poster is in trouble. Yesterday Naanae varuven first look poster released by movie makers. In that poster, Dhanush is in cool smoking pose. This poster goes viral and creates controversy. Fans asked that why Dhanush repeat this mistakes again and again.