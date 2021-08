சிம்புவின் 'நயன்' சென்டிமென்ட் ... இதுக்கு பின்னால் இப்படி ஒரு காரணமா

சென்னை : தயாரிப்பாளர்களுடனான பிரச்சனைகளுக்கு பிறகு சில ஆண்டுகள் சிம்பு நடிக்காமல் இருந்தாலும் அவரது ரசிகர்கள் தொடர்ந்து கொண்டாடி வந்தனர். குடி பழக்கம் போன்றவற்றை விட்டு, கடினமாக ஒர்க் அவுட் செய்து, ஸ்லிம் தோற்றத்திற்கு மாறி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் மீண்டும் நடிக்க வந்துள்ளார் சிம்பு.

மாநாடு படத்தை தொடர்ந்து கவுதம் மேனன் இயக்கத்தில் நடித்து வருகிறார் சிம்பு. முதலில் நதிகளிலே நீராடும் சூரியன் என பெயரிடப்பட்ட இந்த படத்தின் டைட்டில் தற்போது வெந்து தணிந்தது காடு என பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தின் டைட்டிலுடன் ஃபஸ்ட்லுக் போஸ்டர் ஆகஸ்ட் 6 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

வனிதாவுக்கு குவியும் படவாய்ப்புகள்… வசந்தபாலன் படத்திலும் ஒப்பந்தமானார் !

ஐசரி கணேசன் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைக்கிறார். புதிதாக டைட்டில் மாற்றப்பட்ட இந்த படத்தின் போஸ்டர் பகல் 12.15 மணிக்கு வெளியிடப்பட்டது. இதில் முன்பு எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு கிராமத்து கெட் அப்பில், ஆளே அடையாளம் தெரியாமல் மாறி உள்ளார் சிம்பு.

English summary

neitizens list out simbu's 9 number sentiment. usually simbu's new movie and movie related announcements are released in 9 based time. this astrological sentiment was started by his father TR.