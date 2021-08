இந்தியா பாகிஸ்தான் போரை மையமாகக்கொண்டு உருவாகும் படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்கும் பிரபாஸ்!

சென்னை : பாகுபலி இரண்டு பாகங்களும் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றிருந்த நிலையில் பிரபாஸ் இப்பொழுது இந்திய அளவில் அனைவருக்கும் பரிச்சயமான முன்னணி நடிகர்களின் பட்டியலில் இணைந்துள்ளார்.

இப்பொழுது ராதேஷ்யாம் என்ற காவிய படத்தில் பூஜா ஹெக்டே உடன் இணைந்து நடித்து வரும் பிரபாஸ் அதன் படப்பிடிப்பு பணிகளை முடித்துள்ளார் இந்த படம் பிரம்மாண்ட பொருட்செலவில் தயாராகி உள்ளது.

ஆஹா...தரமான சம்பவமா இருக்குமே... தல 62 டைரக்டர் இவர் தானா ?

இந்த நிலையில் கேஜிஎஃப் இயக்குனர் பிரசாந்த் நீலுடன் இணைந்து சலார் என்ற படத்தில் நடித்து வர இப்படம் இந்தியா பாகிஸ்தான் போரை மையமாகக் கொண்டு உருவாகி வருகிறது என்ற தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

English summary

prabhas to act in india - pakistan war based movie. salar movie storyline is now leaked in internet. This pan indian movie being ready in mega project. This biggie will be release on 2022.