எங்களுக்கு மட்டும் கல்யாணமே ஆகாது...சிம்புவையும் சேர்த்து கலாய்த்த பிரேம்ஜி

சென்னை : இதுவரை கல்யாண விஷயத்தில் தனக்கு தானே மீம்ஸ் போட்டு தான் கலாய்த்து வந்தார் பிரேம்ஜி. தற்போது சிம்புவையும் சேர்த்து கலாய்த்துள்ளார். இதை வைத்தும் பிரேம்ஜியை நெட்டிசன்கள் கிண்டலடித்து வருகின்றனர்.

நகைச்சுவை நடிகர், பாடகர் என பல திறமைகளைக் கொண்டவர் பிரேம்ஜி. பிரபல இசையமைப்பாளர் கங்கை அமரனின் இளைய மகனான பிரேம்ஜி, பல படங்களில் நடித்துள்ளார். லேட்டஸ்டாக சிம்பு நடித்த மாநாடு படத்தில் அவரின் நண்பராக நடித்திருந்தார். தற்போது தமிழ் ராக்கர்ஸ் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

43 வயதாகும் பிரேம்ஜி தற்போது வரை திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை. தனக்கு திருமணத்தில் விருப்பமில்லை என பிரேம்ஜி கூறி வருவதாக சொல்லப்பட்டது. இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டு, பிரேம்ஜிக்கு விரைவில் திருமணம் நடைபெற உள்ளதாக கங்கை அமரன் அறிவித்தார். பெண் பார்த்து, முடிவு செய்துவிட்டதாகவும், விரைவில் திருமண தேதி அறிவிக்கப்படும் என்றார்கள். பிறகு அது பற்றி ஏதும் வெளியிடப்படவில்லை.

English summary

Premgi trolled himself and Simbu on marriage. Netizens trolled Premgi and questioned why he added simbu's name in this list. And some others commented that please add vishal and trisha's name also in this list.