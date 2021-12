ரஜினி பிறந்தநாள் ஸ்பெஷல்...ரசிகர்கள் கொண்டாடும் ரஜினியின் டாப் 10 படங்கள்

சென்னை : சூப்பர் ஸ்டார் என ரசிகர்களால் அன்போடு அழைக்கப்படும் ரஜினிகாந்த், 1975 ம் ஆண்டு கே.பாலச்சந்தர் இயக்கிய அபூர்வ ராகங்கள் படத்தின் மூலம் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானவர். சிறிய ரோலில் நடிக்க துவங்கி, வில்லன், செகண்ட் ஹீரோ, ஹீரோ என படிப்படியாக வளர்ந்து இன்று சூப்பர் ஸ்டாராக உயர்ந்துள்ளார்.

ரஜினி முதல் முதலில் தெலுங்கு படத்தில் தான் ஹீரோவாக நடித்தார். தமிழில் அவர் ஹீரோவாக நடித்த முதல் படம் பைரவி. அதே வருடம் அவர் நடித்த முள்ளும் மலரும் படம் ரஜினிக்கு பெரிய அளவில் பெயர் வாங்கி தந்தது.

கடந்த 46 வருட சினிமா வாழ்க்கையில் தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி, பெங்காலி ஆகிய மொழிகளில் கிட்டதட்ட 170 க்கும் அதிகமான படங்களில் ரஜினி நடித்துள்ளார். எத்தனை ஸ்டார்களின் படங்கள் வந்தாலும் ரஜினியின் படங்களுக்கு இருக்கும் மவுசு இன்று வரை குறையவில்லை. அப்படி ரஜினியின் சினிமா வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத முத்திரை பதித்த, ரசிகர்கள் கொண்டாடிய டாப் 10 படங்களைப் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

