ரஜினி முதல் சூர்யா வரை... அரசியல் எதிர்ப்புகளை சந்தித்த டாப் ஹீரோக்கள் – ஒரு அலசல்

சென்னை : சூர்யா நடித்த ஜெய்பீம் படம் நவம்பர் 2 ம் தேதி ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. ஆரம்பத்தில் பாராட்டுக்களை அள்ளி குவித்த இந்த படம், தற்போது மிகப் பெரிய அரசியல் விவாத பொருளாக மாறி உள்ளது.

இந்த படத்தை தயாரித்து நடித்ததற்காக சூர்யாவை தாக்கினால் லட்சக் கணக்கில் பரிசு என்றும், அந்த ஊருக்கு சூர்யா வந்தால் அடிப்போம், இந்த ஊருக்கு வந்தால் உடைப்போம் என்றெல்லாம் பகிரங்கமாக சவால் விட்டு வருகிறார்கள். சூர்யாவிடம் ரூ.5 கோடி நஷ்டஈடு கேட்டும் சிலர் வழக்கு தொடர்ந்து வருகின்றனர்.

சோஷியல் மீடியாவிலும் சிலர், எதிர்ப்பிற்கு பிறகு காலண்டரை நீக்கி விட்டீர்கள். அதே போல் இந்த கட்சியின் கரை வேட்டி காட்சியை ஏன் வைத்தீர்கள் என சொல்லுங்கள் என சூர்யாவை வம்புக்கு இழுத்து வருகிறார்கள். அரசியல் கட்சியினரால் மிகப் பெரிய எதிர்ப்பை சந்திக்கும் முதல் ஹீரோ சூர்யா கிடையாது. இதற்கும் முன்பும் இது போன்ற அரசியல் எதிர்ப்புக்களை சந்தித்த ஹீரோக்களை பற்றி இங்கே பார்ப்போம்.

English summary

From Rajini to Suriya many of the top heroes face political crisis in past. now jaibhim movie faces political stress. suriya had threated by some groups.