என்றுமே நெ.1 இடம்..எவர் கிரீன் ஹீரோ ரஜினிகாந்த்..ஓடும் குதிரையை பார்த்து பிரமிக்கும் பட உலகம்

ஆயிரம் படங்கள் வந்தாலும் ரஜினி படத்தின் சாதனைகள் முன் நிற்க முடியவில்லை. அவ்வப்போது சில படங்கள் சில விஷயங்களில் மட்டுமே முந்துகின்றன.

ராஜா என்றும் ராஜாதான் என்பதுபோல் பக்கத்தில் யாரும் நிற்க முடியாத அளவுக்கு வசூல் சக்ரவத்தியாக ரஜினி இருக்கிறார். பொன்னியின் செல்வன் சாதனைகளை முறியடிக்கும்போது ரஜினியின் பவர் தெரிகிறது.

70 வயதிலும் தமிழ் சினிமாவின் நம்பர் ஒன் நடிகராக ரஜினி இருப்பதும், இன்றைய இளம் நடிகர்கள் தொடங்கி, விஜய், அஜித் கூட நெருங்க முடியாமல் இருப்பதும் ஆச்சர்யமே.

சாதனை மேல் சாதனை புரியும் பொன்னியின் செல்வன்..உலக நாடுகளில் வசூல் விவரம்..ரஜினி பட சாதனை முறியடிப்பு

English summary

Despite the release of thousands of films, the achievements of Rajinikanth's film others could not stand up. Rajini is a collection empror that no one can stand opposed by as if the king is always the king. It is a wonder that Rajini is the number one actor of Tamil cinema even at the age of 70 and today's young actors, starting with Vijay and Ajith, are not able to come close.