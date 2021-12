ரஜினியின் சொத்து மதிப்பு, வருமானம் எவ்வளவு தெரியுமா ?... அறியாத தகவல்கள் இதோ

சென்னை : நடிகர் ரஜினிகாந்த் 1950 ம் ஆண்டு டிசம்பர் 12 ம் தேதி கர்நாடகாவில் பிறந்தவர். இவரது இயற்பெயர் சிவாஜி ராவ் கேய்க்வாட். ரஜினியின் தாழ்மொழி மராத்தி. ரஜினி 1975 ம் ஆண்டு சினிமாவில் நடிக்க வந்தார்.

கடந்த 46 ஆண்டு கால சினிமா வாழ்க்கையில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், பெங்காலி ஆகிய மொழிகளில் 170 க்கும் அதிகமான படங்களில் நடித்துள்ளார். ஆனால் இதுவரை தனது தாய்மொழியான மராத்தியில் ரஜினி ஒரு படம் கூட நடித்ததில்லை.

பஸ் கன்டெக்டராக தனது வாழ்க்கையை துவக்கிய ரஜினிகாந்த், படிப்படியாக வளர்ந்து சூப்பர் ஸ்டார் அந்தஸ்திற்கு உயர்ந்துள்ளார். கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் அவரை தலைவர் என கொண்டாடி வருகின்றனர். ரஜினியின் சொத்து மதிப்பு, வருமானம் உள்ளிட்ட பலரும் அறியாத தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

