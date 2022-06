மனுஷன் ரொம்ப தெளிவு...இன்ஸ்டா அக்கவுண்ட்டை ரகசியமாக வைத்திருக்கும் பிரபல ஹீரோ

மும்பை : பாலிவுட்டின் முன்னணி ஹீரோக்களில் ஒருவராக இருப்பவர் ரன்பீர் கபூர். பாலிவுட்டின் பிரபலமான நீது மற்றும் மறைந்த முன்னணி நடிகர் ரிஷி கபூரின் மகன் தான் ரன்பீர் கபூர். இவருக்கு ரித்திமா கபூர் சகானி என்ற சகோதரியும் உள்ளார்.

1996 ம் ஆண்டு ரிலீசான பிரேம் காந்த் படத்தை இயக்கிய ராஜீவ் கபூர் இவரின் மாமா. செட்டில் இவர் தான் அனைத்து வகையிலும் உதவி செய்துள்ளார். சினிமா குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவர் என்பதால் ஆரம்பத்தில் இருந்தே இவர் மீது அனைவருக்கும் ஒரு ஈர்ப்பு உண்டு.

அதிலும் ரன்பீர் - ஆலியா பட் காதலால் பாலிவுட்டே இவரை பற்றி பரபரப்பாக பேசியது. ரசிகர்களின் ட்ரீம் கேளாக வலம் வந்த ஆலியாவை சமீபத்தில் திருமணமும் செய்து கொண்டு விட்டார் என்பதால் இவர் மீது மற்றவர்களுக்கு கொஞ்சம் பொறாமையும் உண்டு.

மோமோஸ் பிளேட்டால் வந்த வினை.. ட்ரோல் செய்த நெட்டிசனை கெட்ட வார்த்தையால் திட்டிய அர்ஜுன் கபூர்!

English summary

In his recent interview Ranbir Kapoor shared that have sceret insta account. But he didn't post anything. So he had no followers. He also openly talked about his first salary and mother sentiment.