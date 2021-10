பொங்கல் ரிலீஸ் ரேஸ் ...வலிமையுடன் மோதும் பிரம்மாண்ட படம்

சென்னை : போனி கபூர் தயாரிப்பில், ஹச்.வினோத் இயக்கி அஜித் நடித்துள்ள படம் வலிமை. அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக இருக்கும் இந்த படம் 2022 ம் ஆண்டு பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த படம், தற்போது பொங்கலுக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதே போல் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து வரும் பீஸ்ட் படமும் பொங்கலுக்கு தான் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் இது பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை. இதனால் பொங்கல் ரேஸில் பீஸ்ட் இருக்கா, இல்லையா என்பது இதுவரை உறுதியாக தெரியவில்லை.

English summary

Rajamouli's mega project RRR will clash with Ajith's Valimai in pongal race.The excitement will increase if Vijay's Beast movie joins the Pongal race. Thus Telugu and Tamil fans are excited. RR is to release on January 7th. But valimai release date is not yet confirmed.