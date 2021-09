வாவ்....தல அஜித்திற்கு இப்படி ஒரு பாராட்டா...கிஃப்ட் கொடுத்து அசத்திய ரஷ்ய டிரைவர்

சென்னை : அஜித் கடைசியாக நடித்த படம், 2019 ல் வெளிவந்த நேர்கொண்ட பார்வை படம் தான். இந்தியின் அமிதாப் பச்சன் நடித்து, சூப்பர் ஹிட்டான பிங்க் படத்தின் தமிழ் ரீமேக் தான் நேர்கொண்ட பார்வை. இதில் அமிதாப் கேரக்டரில் அஜித் நடித்திருந்தார். வித்யா பாலன், ஷ்ரத்தா கபூர், அபிராமி வெங்கடாச்சலம் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர்.

அதை முடித்த கையோடு அதே கூட்டணி மீண்டும் இணைந்த வலிமை படத்தின் வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. 2020 ம் ஆண்டே இந்த படத்தை ரிலீஸ் செய்யவும் திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால் கொரோனா, லாக்டவுன் உள்ளிட்ட பல காரணங்களால் படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளி போகிறது.

English summary

Now Ajith is in 500 km bike trip in Russia. After Valimai wrap up, local driver Alex gifted Ajith. He also says that everyone here loves you because you are the kindest person we have met.