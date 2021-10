‘’மூணு முப்பதி மூணு’’ படத்தில் நடிக்க ரொம்ப பயந்தேன்.. மனம் திறந்த சாண்டி !

சென்னை : மூணு முப்பத்தி மூணு திரைப்படத்தில் நடித்த அனுபவம் குறித்து சாண்டி பல சுவாரசியமான தகவலை பகிர்ந்து கொண்டார்.

அமானுஷ்யம் நிறைந்த த்ரில்லர் திரைப்படமான மூணு முப்பதி மூணு அக்டோபர் 21 அன்று திரையரங்கில் வெளியாக உள்ளது

வித்தியாசமான கதைக்களத்தை கொண்ட இத்திரைப்படத்தை டைரக்டர் நம்பிக்கை சந்த்ரு இயக்கி உள்ளார்.

English summary

Sandy said that, Nambikkai Chandru is the one who gave me confidence and made me to perform well.