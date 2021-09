அடுத்த படத்திற்கு தயாரான சரத்குமார்... ஜோடி யாருன்னு தெரியுமா ?

சென்னை : டைரக்டர் மணிரத்னம் இயக்கிய பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் பெரிய பழுவீட்டரையார் ரோலில் நடித்துள்ளார் சரத்குமார். பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்ததாக கடந்த வாரம் அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்த படத்தில் நடித்த நடிகர், நடிகைகள் அனைவரும் தங்களின் சோஷியல் மீடியா பக்கத்தில் பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் ஷுட்டிங் நிறைவடைந்தது. விரைவில் படம் ரிலீசாக உள்ளதாக பதிவிட்டனர்.

Sarathkumar is launching his next film Samaran. In this film, Sarathkumar has two pairs. Sarathkumar is paired with director Mani Ratnam's wife and popular actress Sukasini and Aswathy. Sukasini Mani Ratnam plays the most important character Meenakshi. This movie is based on Ramanathapuram water issues.