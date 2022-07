கமல் மட்டுமில்ல சிம்புவுக்கும் கிடைத்தது...கோல்டன் விசா வழங்கி கெளரவித்த ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

சென்னை : நடிகர் சிம்பு தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக வலம் வருகிறார். வெங்கட் பிரபு இயக்கிய 'மாநாடு' படம் வசுலை வாரி குவித்தது. 100 கோடி கிளப்பில் இணைந்து அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து, தற்போது கெளதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கத்தில் "வெந்து தணிந்தது காடு" படத்திலும் நடித்து முடித்துள்ளார். சிம்பு நடிக்கும் படங்கள் அடுத்தடுத்த ரிலீசுக்கு தயாராகி வருகின்றன. சிம்பு கெஸ்ட் ரோலில் நடித்த 'மஹா' படம், ஜூலை 22ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து, 'வெந்து தணிந்தது காடு' மற்றும் 'பத்து தல' உள்ளிட்ட படங்கள் அடுத்தடுத்து ரிலீசுக்கு தயாராகி வருகின்றன. இதனால் ரசிகர்கள் செம குஷியாக காத்திருக்கிறார்கள்.

After Kamalhaasan now, UAE government honours Silambaran with golden visa. Ealier uae government announced gold visa for Simbu in the of February. Now he received from the UAE government.