நீங்க இல்லாமல் நானில்லை.. மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பிய நடிகர் சிம்பு உருக்கம்!

சென்னை: காய்ச்சல் காரணமாக மருத்துவமனையில் நடிகர் சிம்பு அனுமதிக்கப்பட்டு இருந்த நிலையில், தற்போது வீடு திரும்பி விட்டதாக ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

மாநாடு படத்தின் வெற்றி, வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் ஷூட்டிங் என பிசியாகி இருந்த நடிகர் சிம்புவுக்கு திடீரென தீவிர காய்ச்சல் ஏற்பட்டது.

சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கும் அளவுக்கு அந்த வைரல் ஃபீவரின் தாக்கம் ஏற்பட்டது.

English summary

Maanaadu Star Silambarasan TR back to home from hospital and thanks to his fans for their prayers in his twitter handle.