கர்ணன் தனுஷை போல லுங்கிக்கு மாறிய சிம்பு; வெளியானது வெந்து தணிந்தது காடு செகண்ட் லுக்!

சென்னை: நடிகர் சிம்புவின் வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் அட்டகாசமான செகண்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி உள்ளது.

இயக்குநர் கெளதம் மேனன் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் இந்த படத்திற்காக உடல் எடையை குறைத்து ஆளே அடையாளம் தெரியாத நபராக சிம்பு மாறி உள்ளார்.

ரெட் கார்டு பிரச்சனை சுமூக பேச்சுவார்த்தைகளால் முடித்து வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மீண்டும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு ஆரம்பமாகி உள்ளது.

Silambarasan TR’s Vendhu Thanindhathu Kaadu second look out now by director Gautham Menon. Fans gave reactions and wishes to the poster and the film.