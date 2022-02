இப்படி தான் வெயிட்டை குறைச்சேன்... மிரள வைக்கும் சிம்புவின் வீடியோ

சென்னை : தான் எப்படி உடல் எடையை குறைத்தேன் என்பதை, ரசிகர்களுக்கு உதாரணமாக இருப்பதற்காக வீடியோவாக வெளியிட்டுள்ளார் சிம்பு. இதை பார்த்து பலரும் மிரண்டு போய் உள்ளனர்.

நடிகர், பாடகர், பாடலாசிரியர், இசையமைப்பாளர் என பல முகங்களைக் கொண்ட சிம்பு, குழந்தை நட்சத்திரமாக தனது வாழ்க்கையை துவக்கினார். வல்லவன், கோயில், தொட்டி ஜெயா, விண்ணை தாண்டி வருவாயா உள்ளிட்ட பல படங்களில் தனது சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி, ரசிகர்களை கவர்ந்தவர் சிம்பு.

வெந்து தணிந்தது காடு படத்தில் சிம்பு இத்தனை கெட்டப்புகளில் நடித்துள்ளாரா?

பல படங்களில் நடித்த சிம்பு கடந்த 10 ஆண்டுகளாக சினிமா மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகளை சந்தித்தார். இதனால் சிம்புவின் உடல் எடையும் தொடர்ந்து அதிகரித்தது. அதே சமயம் அவர் நடித்த படங்களும் தொடர்ந்து தோல்வியை சந்தித்தன. இதனால் பல சர்ச்சைகளிலும் சிக்கினார் சிம்பு. படங்களின் தோல்விக்கு சிம்பு தான் காரணம் என தயாரிப்பாளர்கள் பலரும் மீடியா முன்பு குற்றம்சாட்டினர்.

The Journey of #ATMAN SilambarasanTR என்ற தலைப்பில் இந்த வீடியோவை அவர் வெளியிட்டுள்ளார். அதோடு "Hope this journey of mine inspires countless more... God bless" என்ற கேப்ஷனையும் பதிவிட்டுள்ளார். இந்த வீடியோவின் ஆரம்பத்தில் சிம்பு 105 கிலோ இருந்தாராம். தற்போது 72 கிலோவாக குறைந்துள்ளாராம்.

English summary

On his birthday Simbu shared his amazing transformation video for inspiring fans. For this body tranformation he not only doing workout in gyn. he also had a training including football, basket ball,cricket, kalari, silambam, horse riding, swimming, etc.