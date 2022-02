தப்பு தப்பா ஓட்டுற மச்சான்... மகத்தை வேற லெவலில் கலாய்த்த சிம்பு

சென்னை : நடிகர் சிம்புவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சிம்பு தன்னை கலாய்த்த வீடியோவை பகிர்ந்து, உணர்ச்சி பொங்க வாழ்த்து கூறி உள்ளார் நடிகர் மகத். இந்த வீடியோவை ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.

சிம்புவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு டைரக்டர்கள் அருண்ராஜா காமராஜ், விக்னேஷ் சிவன், வெங்கட் பிரபு உள்ளிட்ட திரைப்பிரபலங்கள் பலரும் சோஷியல் மீடியாவில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர். மாநாடு மேக்கிங் வீடியோ, பத்து தல டீசர், வெந்து தணிந்தது காடு ஸ்பெஷல் போஸ்டர் என படக்குழுவினரும் வெளியிட்டு அசத்தி உள்ளனர்.

English summary

Actor Mahath, shared a video of Simbu making fun of himself on Instagram. Magath has also posted a birthday greeting to Simbu with a very heartfelt, long record. Fans wishes are accumulating for this.This video becomes trending in social media.