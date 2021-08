நீண்ட தாடி...ரஜினி ஸ்டைல் நடை...மாஸ் கெட்அப்...மிரட்டும் சிம்புவின் புதிய வீடியோ

சென்னை : சர்ச்சை, பிரச்சனை. எதிர்ப்புக்களை கடந்து மீண்டும் ஃபாமுக்கு திரும்பி உள்ளார் சிம்பு. அதற்கு அடையாளமாக இந்த ஆண்டு துவக்கத்தில் அவர் நடித்த ஈஸ்வரன் படம் ரிலீசாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இதில் பயங்கர ஸ்லிம்மாகி அனைவரையும் மிரள வைத்திருந்தார்.

உருவத்தில் மட்டுமல்ல நடவடிக்கையிலும் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதை அனைவரும் அறியும் படி, வெங்கட் பிரபு இயக்கிய மாநாடு படத்தின் ஷுட்டிங்கிற்கு சொன்ன நேரத்திற்கு வந்து, படப்பிடிப்பை வெற்றிகரமாக முடித்து கொடுத்துள்ளார் சிம்பு. பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சிம்பு ஆக்டிவாகி உள்ளதை அவரது ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

சொந்தக்காரங்க என்னை ஆபாச நடிகைன்னு தான் கூப்பிடுறாங்க; கண்ணீர் வடித்த பிக் பாஸ் பிரபலம்

சோஷியல் மீடியாவிலும் படுஆக்டிவாக மாறினார் சிம்பு. இன்ஸ்டாகிராமில் இவர் பதிவிடும், ஃபோட்டோக்கள், வீடியோக்கள் என அனைத்தும் வைரலாக்கப்பட்டு வருகிறது. காசியில் கங்கையில் பூஜை செய்தது, காதல் தினத்தில் நாய்குட்டியிடம் புலம்பியது, ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் செய்தது, த்ரோ பேக் ஃபோட்டோ வெளியிடுவது, சமையல் வீடியோ வெளியிடுவது என அனைவரையும் கவர்ந்து வந்தார் சிம்பு.

English summary

simbu's latest get up change video goes viral in social media. after weight loss photo, now simbu changed his get up again. fans celebrate this mass change of simbu.