சிக்ஸ் பேக்கில் அசத்தும் சிம்பு… வெந்து தணிந்தது காடு மாஸா போகுது… குஷியில் ரசிகர்கள் !

சென்னை : இயக்குனர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கத்தில் வெந்து தணிந்தது காடு என்ற படத்தில் நடிகர் சிம்புவின் சிக்ஸ் பேக் புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

சிம்பு மேல்சட்டை இல்லாமல், வெறும் லுங்கி மட்டுமே கட்டிக்கொண்டு அட்டகாசமாக போஸ் கொடுத்து இருக்கிறார். ரசிகர்கள் இந்த புகைப்படத்தை பார்த்து வாயடைந்து போய் உள்ளனர்.

தளபதி விஜய்யின் பீஸ்ட் டைட்டில் மாறுகிறதா? வரிச் சலுகையை எதிர்பார்த்தா மாற்றித்தானே ஆகணும்!

இந்த படத்தின் முதல்கட்ட படப்பிடிப்பு தற்போது முடிவடைந்து விட்டதாகவும் அடுத்த கட்ட படப்பிடிப்பிற்கு படக்குழுவினர் தயாராகி வருவதாகவும் கூறப்பட்டு வருகிறது.

English summary

actor simbu has lost oodles of weight, and is looking fitter than ever before. He started his journey at 101 kg and the actor now weigh 71 kg, losing 30kg.