சிம்புவை லவ் பண்ண சுற்றி வரும் பெண்கள் கூட்டம்...ஆனால் சிம்பு யாரை லவ் பண்றார் தெரியுமா?

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் முதல் நாள் வந்ததுமே ரசிகை ஒருவர் சிம்புவிடம், லவ் பண்ணலாமா வேணாமா என கேட்டார். அதற்கு ஓப்பனாகவும், கூலாகவும் சிம்பு சொன்ன பதில் அனைவரையும் கவர்ந்து விட்டது. அதோடு ரசிகர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு வெளியிப்படையாக சிம்பு சொன்ன பதில் சுவாரஸ்யமாக இருந்து வருகிறது.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் ஷோவில் இருந்து கமல் விலகியதை அடுத்து சிம்பு, புதிய ஹோஸ்டாக என்ட்ரி கொடுத்துள்ளார். வந்ததுமே போட்டியாளர்களிடம் பேசிய அவர்களை இனி ஃபன் பண்ண வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார். போட்டியாளர்களை தனித்தனியாக சந்தித்த சிம்பு, மேடைக்கு வந்தது கமலை பற்றி பேசி, தான் எதற்காக இந்த ஷோவிற்கு வந்தேன் என கூறினார்.

கூலிங் கிளாசை சுற்றி விட்டு… ரஜினி போல மாஸ் காட்டிய தோனி !

English summary

In yesterday episode from bigg boss ultimate, Simbu interact with his fans.One of the young girl who was the fan of Simbu asked him to love. But Simbu smartly says that he was always loved his fans.