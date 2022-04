காக்கி சட்டை...கழுத்தில் கர்சிஃப்...அச்சு அசலாய் ஆட்டோ டிரைவராக மாறிய சிம்பு

சென்னை : காக்கிட்டை, கழுத்தில் கர்சிஃப் என பார்ப்பதற்கு அப்படியே அச்சு அசலாக ஆட்டோ டிரைவர் போலவே மாறி உள்ள சிம்புவின் லேட்டஸ்ட் வீடியோ ஒன்று சோஷியல் மீடியாவில் செம டிரெண்ட் ஆகி வருகிறது. எதற்காக இந்த மாற்றம் என பலரும் கேட்டு வருகிறார்கள்.

மாநாடு படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு கெளதம் மேனன் இயக்கும் வெந்து தணிந்தது காடு படத்தில் பிஸியாக நடித்து வந்தார் சிம்பு. கடந்த சில வாரங்களாக பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியையும் தொகுத்து வழங்கி வந்தார். போட்டியாளர்களிடம் ஃபிரண்ட்லியாகவும், கலகலப்பாகவும் பேசி இவர் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிய விதம் அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது.

Bigg Boss Ultimate Finale...போட்டியாளர்களை செமயாக கலாய்த்த சிம்பு

Simbu suddenly turns auto driver video goes viral in social media. This shoot is for Vendhu thanindhadhu kaadu movie. This movie shooting will complete in next few days.